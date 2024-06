Gameplaybeelden Moonstone Island

Dungeoncrawlen, tuinieren of nieuwe vrienden maken? In Moonstone Island hoef je niet te kiezen.

Moonstone Island is sinds deze week te spelen op de Switch. In deze cozy farming sim/monster collector/card battler speel je een alchemist die een jaar lang op zichzelf moet wonen om haar ‘examen’ te halen. Als je benieuwd bent hoe dit eruit ziet hebben we goed nieuws voor je, want youtube kanaal Nindie Spotlight heeft gameplaybeelden online gezet. In onderstaande video kun je bijna een uur aan beelden bekijken.

In Moonstone Island speel jij dus een aankomede alchemist die zijn training bijna heeft voltooid. Je zult je moeten bewijzen als ‘echte’ alchemist, en waar kun je dat beter doen dan een exotische locatie als een zwevend eiland? \ Er zijn meer dan genoeg tempels, kerkers en andere mysterieuze omgevingen te verkennen. En dat hoef je niet alleen te doen. Je kan Spirits tegenkomen en bevriende die je bijstaan in gevechten, die je met behulp van speelkaarten uitvecht. Verzamel spirits en laat zien wat je kan om je alchemietraining te voltooien!