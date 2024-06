[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 26

Elke week zetten we de releases voor je op een rijtje!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Super Monkey Ball Banana Rumble

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 25 juni 2024

Rollen maar! In Banana Rumble staat er een nieuw avontuur op je te wachten. Doe meer met AiAi en zijn vrienden terwijl jij en maximaal 16 spelers het online tegen elkaar kunnen opnemen verschillende speltypen. Maar ook de adventure mode ontbreekt niet! Terwijl AiAi en zijn vrienden een tropisch eiland bezoeken, komen ze Palette tegen. Palette is op zoek naar de Legendary Banana en jullie kunnen het niet laten om mee te helpen. Met 200 nieuwe levels verdeeld over meerdere werelden valt er voldoende te ontdekken. Of je nu solo of in coöp wilt spelen, het kan allemaal.

Luigi’s Mansion 2 HD

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 27 juni 2024

Luigi’s Mansion 2 verscheel origineel op de 3DS. De game is nu klaargestoomd voor release op de Switch, met natuurlijk sterk verbeterd graphics! In deze game volg je Luigi op zijn volgende griezelige avontuur. Verken de ijzingwekkende Schaduwvallei, een plek waar voor kort de donkere maan aan de hemel stond. Volgens Spookonderzoeker professor K. Wimbus hield deze maan de spoken in de vallei kalm… totdat de donkere maan ’s nachts plots in stukjes brak! Nu krioelt het van de spoken! Weet Luigi de stukken van de donkere maan te vinden en de rust in de vallei te herstellen? Wij mochten alvast een preview spelen: Lees hier wat we ervan vonden.

SPYxANYA: Operation Memories

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 28 juni 2024

SPYxANYA is gebaseerd op de razend populaire anime- en mangaserie SKYxFAMILY, welke draait om een ’tijdelijk gezin.’ Anya, een wees die toevallig ook gedachten kan lezen, krijgt het voor elkaar om geadopteerd te worden door Llyod, een geheim agent die bezig is met een missie en een familie nodig heeft als dekmantel. Als klap op de vuurpijl voegen ze daar Yor aan toe, een zeer efficiënte huurmoordenaar. Niemand weet van de ander dat ze dit kunnen/zijn (behalve Anya natuurlijk) wat voor de meest hilarische momenten zorgt. In deze game volg je Anya, die een nieuwe opdracht heeft gekregen van haar prestigieuze school: een fotoboek vol herinneringen maken. Volg het leven van dit gezin, ga naar school, geniet van vrije tijd met je familie en bezoek leuke locaties in het weekend. Hoe komt jou fotodagboek eruit te zien?

Wat verder verschijnt in de week van 24 tot en met 30 juni:

24 juni: Lost Pixel

25 juni: Frogun Encore

25 juni: Vera Blanc Super Natural Mysteries

27 juni: Radiant Tale – Fanfare

27 juni: TSUKIHIME – A piece of blue glass moon

27 juni: Tchia Oléti Edition

27 juni: Tchia

27 juni: Fortress Challenge – Fort Boyard

27 juni: Planetarian – Snow Globe

27 juni: Mega Ramp Car Jumping

27 juni: Neo Sprint

27 juni: Boat Driver: Ship Parking Simulator

27 juni: Room Renovator: Furniture Decor Simulator

27 juni: How to Sing to Open Your Heart Remastered

27 juni: EGGCONSOLE Toggle Zip PC-8801

27 juni: Echolocaution

27 juni: A Street Cat’s Tale 2

27 juni: Frogue

27 juni: Cape’s Escape Game 9th Room

27 juni: Magnus Trilogy

27 juni: Shogun

27 juni: Merge Block Puzzle

27 juni: Good Guys

27 juni: Planetarian Bundle: The Reverie of a Little Planet & Snow Globe

27 juni: Whacking Hell!

27 juni: Make it! Yakitori

27 juni: Flying Tank

28 juni: Last Night of Winter

28 juni: Gigantosaurus: Dino Sports

28 juni: 34 Sport Games – World Edition

28 juni: Yori’s Journey: Forgotten Origins

28 juni: Cthulhu Tower

28 juni: At your Feet

28 juni: Dead Station 2

28 juni: Offroad Masters – Motorcros Races

29 juni: Aqua Puzzle Adventure

29 juni: Climbing Over It with a Spear Only Up

29 juni: Escape from the Tower

29 juni: 10 in 1 Classic Games Pack

29 juni: Switch Race

29 juni: Fantasy Saga Frenzy

30 juni: Highway Moto Racing Rush 2023 Simulator

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.