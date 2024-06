Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom verschijnt 1 augustus

Nog een maandje wachten tot de release.

Het mocht een poos duren, maar er is eindelijk meer bekendgemaakt over Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom. In januari werd het al duidelijk dat de game naar het Westen zou komen op de Switch. Op dat moment stond de game gepland voor een release in het tweede kwartaal. En nu weten we dat de game op 1 augustus 2024 zal verschijnen. De game zal zowel digitaal in de Nintendo eShop als fysiek via Play-Asia beschikbaar zijn.

Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom is een collectie van twee otome-games. Het bevat namelijk de geremasterde versies van de games Hakuoki: Edo Blossoms en Hakuoki: Kyoto Winds. Deze verschenen eerder al in Japan op de Switch en andere platforms. De Engelse vertaling die beschikbaar was op andere platforms zal in deze versie verbeterd zijn op basis van eerdere feedback.

