[Review] Tavern Talk – Voelt als een tweede thuis

Coffee Talk is in de wereld van visual novels en het maken van drankjes een echt begrip. Het wist perfect de combinatie te creëren en uit te voeren. Met de komst van Tavern Talk is het de vraag of ook die tot grote hoogtes weet te stijgen. Lees hier onze review van ons bezoek aan Tavern Talk!

Een bezoek aan Tavern Talk

De Innkeeper (de voornaamwoorden bepaal je zelf) heeft het maar druk. Vele klanten, de een nog vreemder dan de ander, en constant bestellingen voor een drankje. De Innkeeper blijft wel bezig. Als er een klant binnenwandelt, dan staat de Innkeeper al klaar met een luisterend oor. Iedere klant heeft wel iets te vertellen. Al is het in een verschrikkelijk klein lettertype dat zelfs op de grootste stand klein blijft. In een op D&D geïnspireerde wereld is er altijd wat gaande. De klant vertelt uitgebreid over geruchten of hoe het met diegene gaat. Deze geruchten verzamelt de Innkeeper allemaal, zodat ze uiteindelijk een quest vormen. Deze quest kan dan in de zaak opgehangen worden tot een klant besluit de quest te accepteren.

Welk drankje wordt er besteld?

Of het nou is om een quest te volbrengen of gewoon om de dorst te lessen, iedereen wil wel wat te drinken. De Innkeeper luistert aandachtig naar de wensen of eisen van de klant en gaat dan aan de slag om het perfecte drankje te maken. Elk drankje boost wel een stat van de klant. Denk maar aan RPG’s hoe daar de focus ligt op het verbeteren van stats. De Innkeeper doet iets vergelijkbaars, maar dan door het zorgvuldig creëren van drankjes. Wanneer de Innkeeper zelf mag kiezen wat het drankje wordt, dan zal het gekozen drankje effect hebben op hoe de klant de quest gaat voltooien. Boost de Innkeeper defense, dan zal het heel anders verlopen dan wanneer er attack was gekozen.

Het maken van drankjes klinkt zo simpel, maar de Innkeeper is in het begin nogal roestig. Zonder enige vorm van uitleg is het gissen hoe de besturing werkt. Na heel wat trial-and-error wordt het pas duidelijk hoe het maken werkt. Dan kan de Innkeeper eindelijk aan de slag om de perfecte drankjes te maken. Bovendien worden ze steeds wat ingewikkelder naarmate het verhaal vordert. Dat mag ook wel, want de Innkeeper wordt in het begin nogal gallisch van constant dezelfde drankjes. Veel uitdaging heeft de Innkeeper er niet mee, maar dat hoeft ook niet bij een spel dat goed tussen de cozy games past.

Conclusie

De Innkeeper nodigt je uit om een bezoekje te brengen aan Tavern Talk. Van het moment dat je binnenwandelt, zal je verslingerd zijn aan de gezellige sfeer en de boeiende verhalen. Er is altijd wel iets te beleven in deze visual novel. Daarbij moeten er ook nog een drankjes gemaakt worden en kan je genieten van de rijke personages. De besturing van het maken van de drankjes is onduidelijk vanwege het gebrek aan uitleg. Daarnaast is het lettertype ontzettend klein, zelfs op de grootste stand. Desondanks nodigt de Innkeeper iedereen die van een cozy verhaal houdt en misschien wel fan is van Coffee Talk uit om Tavern Talk te bezoeken!

+ Interessante verhaalvertelling

+ Prachtige wereld

+ Het maken van drankjes is vermakelijk

+ Invloed op het verhaal door de keuze voor een bepaald drankje – De besturing om drankjes te maken wordt slecht uitgelegd

– Klein lettertype



DN-score: 8,2