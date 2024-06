Tavern Talk krijgt launchtrailer

Maak kennis met deze nieuwe visual novel!

Sinds eind vorige week is Tavern Talk verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Kort na de lancering is er nu ook een bijbehorende launchtrailer vrijgegeven, welke je hieronder kunt bewonderen.

Tavern Talk is een visual novel waarin jij de rol aanneemt als herbergier. Als waard van de Wayfarer’s Inn voorzie jij jouw uiteenlopende clientèle van speciale dranken. Speciaal, want met jouw brouwsels beïnvloed je het lot van je trouwe klanten. Terwijl jij een steeds grotere selectie drankjes serveert, leer je de unieke persoonlijkheden van de tavernebezoekers kennen en zorg je ervoor dat ze zich thuis voelen in jouw etablissement. Verzamel ondertussen geruchten die uitgroeien tot quests voor de avonturiers aan de bar. Maar er roert zich ook een kwaad dat het land bedreigt. In jouw kleine studeerkamer vogel jij wat er nou precies aan de hand is.