Disney Epic Mickey: Rebrushed lanceert op 24 september

Nu met verbeterde visuals!

Op 24 september komt Disney Epic Mickey: Rebrushed uit voor PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch en PC via Steam voor $59,99 / £49,99 / €59,99. Als je nu al digitaal bestelt, kun je een dag eerder spelen op 23 september en krijg je de “Costume Pack” DLC met leuke kostuums voor Mickey, zoals “Steamboat Willie”, “Brave Little Tailor” en “Football”. Deze kostuumpack is ook los te koop voor $4,99..

Disney Epic Mickey kwam in 2010 uit voor de Wii. In deze game gebruikt Mickey Mouse een magisch penseel in de wereld van Wasteland. Spelers kunnen keuzes maken die het verhaal veranderen. Het spel was populair genoeg om een vervolg te krijgen in 2012. Epic Mickey: Rebrushed is een remake van de eerste Epic Mickey.

Epic Mickey: Rebrushed heeft nog wel een paar nieuwe features. Zo kan Mickey Mouse nu gebruik maken van verschillende vaardigheden. Je kan nu bijvoorbeeld sprinten, dashen en gebruik maken van een ground pound. Ook heeft de game verbeterde visuals voor een beter avontuur!

Wat is jouw favoriete Disney-karakter? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.