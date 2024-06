F-Zero 99 krijgt een Maximus Cup in Tetris 99

Tetris er op los in Tetris 99 om een speciale F-Zero 99 achtergrond te krijgen.

Zoals ondertussen wel standaard is geworden krijgt iedere nieuwe Nintendo-release een Maximus Cup evenement in Tetris 99. Echter, één game heeft dit nooit gehad, F-Zero 99. F-Zero 99 was de eerste nieuwe F-Zero-game die in lange tijd is verschenen en laat spelers in een retro grafische stijl het tegen elkaar opnemen in een race. Nu maakt de game de overstap naar Tetris 99.

De game krijgt nu dus een thema op Tetris 99. Vanaf vrijdag op 28 juni om 09:00 uur tot dinsdag 2 juli 08:59 kunnen spelers punten verzamelen door te spelen om zo het gloednieuwe thema te ontgrendelen. Hiervoor heb je net zoals altijd 100 event punten nodig.