Touhou Luna Nights is 5 jaar en viert dat met speciale fysieke edities

Een vijf jaar oude Metroidvania, Touhou Luna Nights, krijgt nieuwe edities ter ere van de vijfde verjaardag.

Touhou Luna Nights verscheen in 2018 voor het eerst, maar het duurde nog tot 2020 voordat de game op de Nintendo Switch verscheen. De game viert daarom de vijfde verjaardag van de goed beoordeelde Metroidvania. De indie publisher en distributeur SelectaPlay heeft vandaag aangekondigd dat er speciale fysieke versies van het spel gaan komen. Dit is de eerste keer dat de game officieel fysiek in Europa en Amerika zal verschijnen en dan ook meteen met twee versies.

De normale editie van de 5-Year Anniversary en Limited Collector’s Edition verschijnen beiden later dit jaar bij specialistische zaken. Hier worden waarschijnlijk voor Nederland winkels als Game Mania en Nedgame bedoelt, maar mogelijk dat de game ook naar winkels als Media Markt zal komen.

De normale editie bevat een geprinte handleiding en een speciale sleeve voor de game als kleine extra’s. Dit voor de prijs van € 39,99. De Special Collector’s Limited Edtion bevat nog een stuk meer. Zo bevat het de originele soundtrack op cd, extra cover inlays, een certificaat van echtheid en een SteelBook. Deze versie zal € 89,99 gaan kosten.