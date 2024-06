Battle Cats Unite komt naar het Westen

Kattenliefhebbers opgelet!

Al sinds 2020 konden de Japanse gamers genieten van Battle Cats Unite op de Nintendo Switch. Een jaar later kwam er ook een Aziatische versie inclusief Engelse taaloptie uit. Hier in het Westen moesten we het al die tijd nog zonder die game doen. Daar komt binnenkort verandering in. De game die gebaseerd is op de mobiele game komt namelijk binnenkort naar het Westen. En best al snel, want de game verschijnt op 2 juli in de Nintendo eShop. Dat is over minder dan een week! De game gaat €18,99 kosten.

In Battle Cats Unite maak je jouw eigen kattenleger waarmee je ten strijde trekt in meer dan 300 levels. Je kan zowel solo of samen met een vriend spelen. Daarnaast kan je in VS Mode tegen een vriend strijden. Wie o wie zal er als winnaar uit de bus komen? Het belooft een kat-tastisch avontuur te worden!

Ken jij Battle Cats Unite en lijkt jou dit wat? Laat het ons weten in de reacties!