BUSTAFELLOWS Season 2 aangekondigd voor het Westen

In 2021 kwam BUSTAFELLOWS in het Westen uit op de Nintendo Switch. Deze otome-game werd door PQube uitgegeven en wist zichzelf te bewijzen als een must-play. In de tussentijd kwam er al een vervolg uit in Japan. Na wat teasen op verscheidene kanalen is een Engelse release eindelijk bevestigd. BUSTAFELLOWS Season 2 komt in 2025 naar de Nintendo Switch. Het is nog een tijd wachten, maar westerse fans kunnen in elk geval uitkijken naar de Engelse release.

In BUSTAFELLOWS Season 2 keren Teuta en de vijf mannen terug. Opnieuw zullen ze vele avonturen beleven. In onderstaande trailer krijg je een eerste blik op wat je kan verwachten. Tegenstellingen lijken centraal te staan, maar wat het betekent? Dat ontdekken we volgend jaar.

