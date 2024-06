F1 Manager 2024 is onthuld voor de Switch

F1 komt naar de Nintendo Switch met F1 Manager 2024. De game is volgende maand al verkrijgbaar.

F1 is de afgelopen jaren in Nederland ongekend populair door onder anderen de successen van Max Verstappen. Geregeld komen er dan ook games uit rondom de populaire sport zoals F1 van EA en F1 Manager. Tot nu toe zijn geen van deze franchises verschenen op de Switch, maar daar gaat nu verandering in komen.

Frontier Developments heeft vandaag aangekondigd dat hun game F1 Manager 2024 ook op de Switch gaat verschijnen. Hoewel de Switch-versie nu pas wordt aangekondigd, zal die gelijktijdig met die van de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X en pc verschijnen. Dit zal op 23 juli het geval zijn met zowel de normale versie als de Deluxe Edition die met digitale extra’s komt. De versies kosten respectievelijk € 34,99 en € 44,99

Diverse gameplay laat je alle kanten van F1 bekijken

In F1 Manager 2025 neem je de rol aan van Team Principal. Je neemt de leiding over één van de bestaande tien teams van de F1 of maakt een volledig eigen team. Spelers kunnen zowel op als van de racebaan successen behalen over een span van meerdere seizoenen. Wanneer je kiest voor het maken van een eigen team kun je zelf de uitdaging bepalen, aangezien je volledige controle krijgt over welke voorwaarden jouw team heeft aan het begin.

Tijdens de races kunnen spelers de race beïnvloeden door commando’s te geven aan de racers, dit terwijl de omstandigheden op de baan constant blijven veranderen. Hierdoor moet je als speler echt het gevoel krijgen dat je aan de zijlijn staat van de F1. Mocht je een race te lang vinden duren kun je deze ook flink versnellen om de game sneller te laten verlopen.

Buiten de races om zal er ook genoeg te doen zijn. Personeel wat je kunt inhuren, contracten met sponsoren die je moet onderhandelen en natuurlijk je racers die je tevreden moet houden. Wanneer je dit niet goed doet, heb je sneller kans dat je er één verliest aan een rivaal. Ook kun je talent recruiteren in de F2 en F3.