Nintendo post Luigi’s Mansion 2-montAAAAAAHge op Youtube

De game komt morgen uit!

Fans van Luigi’s Mansion zitten er al tijden op te wachten, maar morgen komt eindelijk de Switch-port van deel 2 uit. En om dat te vieren heeft Nintendo een nieuwe trailer gepost op hun Youtube-kanaal dat gevuld is met schrikmomenten. Het feit dat Nintendo deze video een montAAAAAHge heeft genoemd, lijkt dan ook zeer toepasselijk:

In Luigi’s Mansion 2 HD krijgt de bange Luigi weer controle over de Poltergust 5000. Hij wordt een reeks landhuizen in gestuurd om daar op spokenjacht te gaan. De game is een opgepoetste versie van Luigi’s Mansion: Dark Moon die in 2013 op de Nintendo 3DS uitkwam. Benieuwd wat wij van de remaster vinden? Jorden gaf de port een 8,5 in onze review van de game.

Staat Luigi’s Mansion 2 op jouw “must buy”-lijst? Laat het weten in de comments.