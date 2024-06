Little Big Adventure krijgt remake

Dit najaar moet de remake verschijnen

Little Big Adventure is een game die de oudere gamers wellicht nog wel kennen. Het spel kwam oorspronkelijk in 1994 uit en werd ontwikkeld door Frédérick Raynal, welke we ook kennen van Alone in the Dark. Vandaag is duidelijk geworden dat deze klassieker een remake krijgt, welke deze herfst moet verschijnen. De remake komt onder andere naar de Nintendo Switch en de eerste trailer is hieronder te bekijken.

De remake van deze avonturengame krijgt als titel Little Big Adventure -Twinsen’s Quest en voegt onder andere nieuwe graphics en verbeterde besturing toe. Ook zal de gameplay moderner worden. Little Big Adventure speelt zich af op een planeet in een zonnestelsel met twee zonnen. Vier verschillende type wezens leven in harmonie op de planeet, tot de professor Dr. Funfrock de mogelijkheid om te klonen en teleporteren uitvindt. Beetje bij beetje krijgt hij op die manier controle over de bevolking.

Ken jij deze klassieker nog? En kijk jij uit naar een remake van de game?