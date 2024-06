Mika and the Witch’s Mountain komt 21 augustus uit

Rustig op je bezemsteel pakjes bezorgen.

Nadat er vorig jaar een Kickstarter werd geopend voor Mika and the Witch’s Mountain, is het einde in zicht. De game komt namelijk op 21 augustus 2024 uit voor de Nintendo Switch. En dat terwijl de game al voor 2022 gepland stond. Om het heugelijke nieuws te vieren is er ook een nieuwe trailer gedeeld die je hieronder kan bekijken.

In Mika and The Witch’s Mountain speel je als de heks Mika met haar krachten deels gevormd. Jij moet haar helpen haar training te voltooien door de bewoners aan de voet van de berg te helpen. Dit doe je door pakjes te bezorgen op jouw bezemsteel.

Hoe lijkt jou deze game? Ga je hem ook kopen? Laat het ons weten in de reacties!