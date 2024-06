Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered heeft een releasedatum

Op 14 augustus keert dit duo terug op de Nintendo Switch!

Na meerdere malen uitstel is er eindelijk licht aan het eind van de tunnel. Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered heeft eindelijk een releasedatum. Op 14 augustus 2024 komt dit derde, en tegelijk laatste, deel uit de Sam & Max-serie naar de Nintendo Switch. Eerder verschenen al Sam & Max: Save the World en Sam & Max: Beyond Time and Space. Een nieuwe trailer van The Devil’s Playhouse Remastered kan je hieronder bekijken.

Sam & Max zijn detectives die voor knotsgekke situaties komen te staan. Maar daar waar de rustige hond Sam z’n best doet om alle mysteries goed op te lossen, zijn het vaak de situaties die het konijnachtige beest Max creëert waardoor je moet schaterlachen. En in dit derde deel krijgt hij zelfs bovennatuurlijke krachten.