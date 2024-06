SEA LIFE krijgt in Nederland een samenwerking met Animal Crossing New Horizons

Een samenwerking tussen SEA LIFE in Scheveningen en Nintendo laat Animal Crossing naar het park komen.

Het is alweer vier jaar geleden dat Animal Crossing: New Horizons verscheen op de Switch. Ondertussen is de game voorzien van meerdere updates met wat extra content en DLC. Hoewel Nintendo niet van plan is om nieuwe onderdelen aan het spel toe te voegen, gaan ze wel samenwerken met SEA LIFE.

Vanaf 10 juli tot en met 1 september zal SEA LIFE Scheveningen in het teken staan van Animal Crossing: New Horizons. Het park gaat bezoekers het zeeleven laten ontdekken door de ogen van personages uit de game zoals de pinguïn Aurora of Octavian de octopus. Door middel van een excursieboekje kunnen bezoekers meer dan 4000 dieren bekijken in verschillende thema zones.

Door interactieve opdrachten kun je stempels verzamelen en meer leren over de dieren in een zoektocht naar Gulliver de zeemeeuw. Mocht je ook interesse hebben in een ander dier dan kun je nog een meet en greet krijgen met de beruchte Tom Nook. Meer informatie over de samenwerking is op de site van SEA LIFE te vinden.