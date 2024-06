Star Wars: Bounty Hunter aangekondigd voor Switch

Herleef de legende van Jango Fett.

Aspyr heeft Star Wars: Bounty Hunter aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game staat gepland voor een release op 1 augustus. De aankondiging is bijgestaan door een explosieve trailer:

Star Wars: Bounty Hunter is oorspronkelijk uitgekomen in 2002 voor de PlayStation 2 en GameCube. De game vertelt het verhaal van Jango Fett, die toentertijd populair was door de release van de film Star Wars Episode II: Attack of the Clones. Echte Star Wars-fans kennen hem natuurlijk als de vader van de premiejager Boba Fett en de donor waar het kloon-leger op gebaseerd is.

De game laat zien hoe Jango Fett zijn leven als premiejager eruitzag voordat hij te zien is in Attack of the Clones. Helaas zijn deze verhalen niet meer canon, aangezien Disney alle Star Wars-verhalen buiten de films en Clone Wars-animatieserie nietig heeft verklaard toen zij de rechten op de franchise kochten. Maar dat mag de pret niet drukken om nogmaals te genieten van dit “Legends”-verhaal.

Het is niet de eerste keer dat Bounty Hunter naar een moderne console is geport. De game ontving in 2019 een tijdelijke re-release van Limited Run Games. Dit is wel de eerste keer sinds de Gamecube dat de game speelbaar gaat zijn op een Nintendo-console.