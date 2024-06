Tchia krijgt een launchtrailer

Deze prachtige game is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch!

Vandaag is het zover, het zomerse Tchia is uit op de Nintendo Switch. Dat moet natuurlijk gevierd worden met een trailer!

Ga op ontdekkingstocht met je ukelele

In de game kun je doen wat je maar wilt. Paragliden en zweven over het eiland, praten met de bewoners van deze mooie plek of misschien zijn er wel veel geheimen te ontdekken. De wereld die gebaseerd is op Nieuw-Caledonië (eiland naast Australië) bevat genoeg variatie als we de trailer mogen geloven. Daarnaast wordt de game geprezen om de prachtige muziek en Tchia zelf speelt bovendien ook nog eens geregeld op een ukelele. Deze gameplay is een beetje vergelijkbaar met de ocarina uit The Legend of Zelda-games.

Ben jij net zo benieuwd als ik? Bekijk dan de trailer hieronder. Tchia is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch.