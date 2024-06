The Oregon Trial van Gameloft krijgt een fysieke release voor de Switch

Er zitten ook extra's bij!

The Oregon Trail van Gameloft komt nu met een fysieke release naar de Switch. Sinds 2022 was de game al digitaal beschikbaar, maar nu kun je ook een fysieke versie kopen. Deze komt uit op 18 juli. Ook bevat de fysieke release extra’s zoals een omkeerbare cover, drie kaarten met game-art en de Cowboys and Critters DLC.

Gameloft heeft The Oregon Trail vernieuwd met een moderne draai. In dit spel kies je je reisgezelschap en voorraden, en begin je aan een avontuurlijke tocht naar Oregon. Onderweg kom je gevaren tegen zoals sneeuwstormen, slangenbeten en dysenterie. Je keuzes en de vaardigheden van je groep beïnvloeden de uitkomst van de reis. Met 15 speelbare reizen, historische quests en diverse mini-games blijft elke speelsessie uniek en uitdagend.

Welk historisch moment zou jij opnieuw willen beleven in de vorm van een game? Laat het achter in de reacties.