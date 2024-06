Nintendo Live in Tokyo was gecanceld omdat iemand bleef verliezen in Splatoon

Een 27-jarige speler heeft nu een rechtszaak tegen zich rondom de dreigementen.

In januari dit jaar zou Nintendo Live in Tokyo plaats moeten vinden. Dit evenement zou gamers aan de slag zien gaan met games van Nintendo en er zouden concerten plaatsvinden. Tot slot zouden de Nintendo World Championships van Splatoon 3 en Mario Kart 8 Deluxe er gehouden worden.

Helaas ging het evenement niet door vanwege vele bedreigingen naar personeel van Nintendo rondom het evenement. Ondertussen is de dader opgepakt en is de rechtszaak tegen hem begonnen in Japan. De dader is nog maar 27 jaar en heeft in totaal 39 bomdreigingen geuit. Dit alles onder het mom dat Nintendo moet boeten voor het uitbrengen van een slechte game. De game in kwestie was Splatoon 3 een spel waar de dader steeds bleef verliezen.

Er is één jaar cel geëist tegen de dader en de uitspraak moet op 24 juli volgen. De vermeende dader heeft toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan de feiten. Of hij naast een jaar cel ook Nintendo moet vergoeden is onbekend. Er wordt gezegd dat Nintendo 700 miljoen Yen aan kosten heeft opgelopen hierdoor. Omgerekend zou dat 4 miljoen Euro zijn.