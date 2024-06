Race mee op 5 juli tijdens onze livestream

Doe jij vrijdag 5 juli vanaf 20.00 uur mee met Mario Kart?

Op vrijdag 5 juli vanaf 20.00 uur zijn we weer live met ons maandelijkse strijd om de Wisseltroffee. Deze keer gaan we Mario Kart 8 Deluxe spelen. Om alles met wat spannender te maken racen we op 150cc met items op de hectische stand. Reken maar dat het hectisch en chaotisch wordt. Onze host Glenn zal het gehele toernooi van commentaar voorzien.

Degene die het grootste racetalent is en op de eerste plaats eindigt, krijgt een Discord-rol met een goudkleurig tintje. De nummers twee en drie krijgen respectievelijk een zilver en brons tintje. Om deze prijs te ontvangen moet je natuurlijk wel lid zijn van onze Discord-server. Lid worden kan via deze link.

Alles samenvattend, de livestream vindt vrijdag, 5 juli 2024, vanaf 20.00 uur plaats op ons Twitch-kanaal. De code voor het DN Streamtoernooi is 2561-9189-2011. Deze kan je in Mario Kart 8 Deluxe invoeren om mee te doen. Een Nintendo Switch Online-abonnement is benodigd om online te kunnen spelen.

Zien wij jou tijdens de livestream? Laat het ons weten in de reacties!