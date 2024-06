[Review] Super Monkey Ball Banana Rumble – They see me rollin’

Blaast deze game de serie na 12 jaar weer nieuw leven in?

De Super Monkey Ball-serie begon in 2001 als een Japanse arcadegame. Maar gelukkig voor ons werd het ook geport naar de GameCube, waarna het al snel een ware SEGA-klassieker werd. Hoewel er veel vervolgen en spin-offs volgden, leek het even alsof deze serie voor altijd klassiek zou blijven. Remakes en de mobile game buiten beschouwing gelaten, was er namelijk al 12(!) jaar lang geen nieuw deel in de serie verschenen. Tot nu! Weet Super Monkey Ball Banana Rumble het balvormige gat in het gamelandschap te vullen? Je leest het in onze review.

Hoe zat het ook alweer?

Voor wie niet bekend is met de serie: Super Monkey Ball-games werken erg rechttoe rechtaan. Het is de bedoeling om in verschillende zwevende platformlevels binnen een minuut een aap in een bal naar het einddoel te bewegen. Het liefst zo snel mogelijk én door onderweg veel bananen te pakken. Dit doe je door met de joystick niet je aap, maar het gehele level te bewegen. En hoewel dit misschien simpel klinkt, kan een klein tikje te veel naar links of rechts meteen een ‘fall out’ betekenen. Oftewel, een enkeltje van de baan af waarna je meteen opnieuw kunt beginnen!

Natuurlijk is het leuk om levels te halen, maar dat is eigenlijk nog maar het begin. Want daarna begint de strijd om snelheidsrecords. Super Monkey Ball Banana Rumble houdt je tijd in seconden op drie decimalen, en dat is niet voor niets. De games lenen zich fantastisch voor speedruns. Hoewel er op het moment van schrijven nog een embargo zit op het inschrijven van records, heb ik de eerste video van een enthousiaste speedrunner al langs zien komen.

AiAi en zijn (pri)maatjes

Hoewel het vrolijke aapmenneke AiAi vaak als het gezicht van de serie wordt gebruikt, kun je vanaf het begin van Banana Rumble nog zes andere apen spelen. De meeste hiervan kennen we al uit eerdere games, zoals AiAi’s vrouw MeeMee en hun (uit de toekomst afkomstige) zoontje Baby, beste vriend GonGon, lemur YanYan en wetenschapper Doctor. Maar in Banana Rumble wordt nog een personage geïntroduceerd: Palette. In de hoop haar vader te vinden, is ze op zoek naar de legendarische Gouden Banaan. En niet geheel onbelangrijk leert zij de rest van de personages de ‘Spin Dash’. Deze nieuwe vaardigheid kun je gebruiken voor snelheidsboosts in de levels.

Net zoals in voorgaande Super Monkey Ball-spellen zijn de verschillende personages er niet (alleen) voor de gezelligheid. Ze hebben namelijk ook invloed op de gameplay. Elk figuur heeft zijn eigen sterke en zwakke punten, uitgedrukt in vier statistieken: snelheid, remkracht, gewicht en spin. Het is dus zeker de moeite waard om te experimenteren als je records wilt zetten.

De fellowship van de Gouden Banaan

Okee, we weten nu de basis van de gameplay en de personages. Maar wat doé je nou eigenlijk in deze game? Om te beginnen is er adventure mode. In deze gamemodus ga je met AiAi en de gang op zoek naar de legendarische Gouden Banaan. Om deze te bemachtigen, moet je zeven artefacten verzamelen uit verschillende werelden. Elk wereld heeft een eigen, vrolijk thema. De levels zijn gevarieerd, kleurrijk en bieden allerlei verschillende soorten obstakels. In totaal telt het ‘hoofdverhaal’ in adventure mode tien werelden met elk tien levels. Maar na het rollen van de credits komen daar nog honderd levels bij!

Ik heb me eerst maar voorgenomen alle levels een keer te halen. Op het begin rol je er nog met gemak doorheen, maar ze worden steeds iets uitdagender. Zo uitdagend zelfs, dat ik na een paar hopeloze pogingen door de game werd gewezen op de ‘Helper Functions’. Toen ik na het inslikken van mijn ego dit menu opende, werd ik positief verrast. Wanneer je deze functies activeert, krijgt je bijvoorbeeld een kleine ‘ghost guide’. Deze laat je precies zien waar je langs moet om het level te halen. Verder heeft het ook een rewind functie en worden er checkpoints geactiveerd. Je krijgt uiteraard geen punten of recordtijden als je deze modus activeert, maar het voorkomt wel dat je ergens gefrustreerd vastloopt. Als je de hoop zelfs helemaal hebt opgegeven, kun je voor een aantal punten het level ‘afkopen’ en gewoon door naar de volgende. Dan kun je het na het opdoen van nieuwe ervaringen opnieuw proberen!

Klaar! En nu?

Na het halen van levels kan het echte werk beginnen. Zo speel je bijvoorbeeld de Time Attack-modus vrij als je alle levels van een wereld hebt gehaald. In deze modus moet je alle tien de levels achter elkaar spelen. Je recordtijd kun je uiteraard online delen! En Super Monkey Ball Banana Rumble heeft ook stapels missies voor je klaarstaan. In elk level heb je drie missies: het level binnen een bepaalde tijd halen, een bepaald aantal bananen verzamelen en de gouden banaan vinden. Maar naast deze stage missions zijn er ook nog een hoop main missions. Het halen van deze missies is niet onbelangrijk, want daar verdien je punten mee. En daar kan je uitgebreid mee winkelen! Van nieuwe kleding en accessoires tot nieuwe ballen, personages en effecten voor de foto-modus: je kan de punten zo snel weer uitgeven als je ze verdient.

Een andere leuke mogelijkheid van Banana Rumble is de multiplayer. Je kan met maximaal vier personen in lokale co-op spelen (twee personen per console), maar als je online gaat kunnen dat er zelfs zestien zijn! Naast de optie om de story mode gezamenlijk te spelen, kun je ook kiezen voor verschillende minigames. Eentje is een race, bij een andere moet je zoveel mogelijk bananen verzamelen en bij de derde moet je een bom doorgeven. Daarnaast zijn er spellen die je in teamverband kan spelen waarbij je zoveel mogelijk doelen moet doorkruisen of eentje waar je robots moet verslaan. Ikzelf vond dit een erg leuke aanvulling. Je kunt ook gemakkelijk online met vreemden spelen waardoor je niet afhankelijk bent van je omgeving. En door online te spelen krijg je ook punten waarmee je elk ‘seizoen’ extra items kunt krijgen. Meer kleren voor je apen dus!

Met liefde gemaakt

Super Monkey Ball Banana Rumble heeft niet alleen een leuk, klassiek concept maar heeft dit ook prachtig uitgevoerd. Door de helper functions blijft het voor beginners leuk, maar door de uitgebreide opties is het ook geschikt voor veteranen. Zo kun je verschillende camera-opties wijzigen en uitgebreid je knoppen configureren. Je hebt zelfs de mogelijkheid de ‘dode zone’ van je joysticks naar wens in te stellen. Het level, en daarmee de bal, reageert soepel op zelfs de kleinste joystickbewegingen. Snel en vloeiend door een level rollen geeft daardoor een heerlijk gevoel. Het enige dat ik miste was een ‘instant reset’-knop. Zodra je van het level valt herstart het spel vrij snel, maar als je probeert een tijdrecord te zetten voelt elke seconde te lang.

De gameplay zit goed in elkaar, maar ook aan de presentatie van het spel is veel aandacht besteed. Kleine details, zoals de omgeving in het hoofdmenu waar je zelfs aankleding voor kan kopen, laten zien dat er veel liefde in deze game is gestopt. Je kan met de items uit de winkel je personages ook helemaal zelf stijlen. Ik ben benieuwd welke nieuwe voorwerpen we in de toekomst kunnen vrijspelen met online multiplayer! En heb je écht alles uit de winkel gekocht? Dan is er nog steeds een kleine manier om je punten te gebruiken die je ook een plekje op het leaderboard kan opleveren.

Conclusie

Super Monkey Ball Banana Rumble is een game die de serie na twaalf jaar weer in volle glorie herstelt. Snelle en gevarieerde levels van maximaal een minuut zorgen ervoor dat je de game makkelijk voor eventjes op kan pakken. Maar tegelijkertijd is het ook zo verslavend dat je makkelijk door kunt spelen! 200 werelden met missies en de Time Attack-modus zorgen ervoor dat je meer dan genoeg te doen hebt, al was een snelle resetknop wel fijn geweest voor mensen die records echt tot op de derde decimaal willen verbeteren. Daarnaast wordt je voor al je moeite beloond met punten die je kan gebruiken om je personages nog smaakvollere outfits aan te doen.

Verder vond ik de multiplayer een hele leuke toevoeging. Samen door de story mode heen spelen of battles doen is een leuke afwisseling. Wel jammer dat je met maximaal twee mensen op één console kan. Zo lang je niet in handheld-mode speelt, zou ik verwachten dat je prima met vier mensen splitscreen kan spelen (dat kon ook op de kleine tv’s uit de GameCube-tijd ;)). Daardoor zou ik het niet snel als partygame uit de kast pakken. Maar ook dat mag de pret niet drukken: Banana Rumble is een heerlijke arcade game voor Super Monkey Ball-fans, snelheidsduivels en behendigheids-experts. Deze nieuwe klassieker stelt niet teleur!

+ Grote selectie vermakelijke levels met extra uitdagingen

+ Veel mogelijkheden om te customizen

– Geen snelle reset

– Lokale multiplayer beperkt tot vier mensen, waarvan twee op één console

DN-score: 8,5