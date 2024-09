Besiege is in december speelbaar op de Nintendo Switch

Eerder vandaag is er middels een trailer op het YouTube-kanaal van PLAYISM bekendgemaakt dat Besiege naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Bovendien is er ook al meteen een releasedatum vrijgegeven, waardoor we weten dat Switch-bezitters op 12 december aan de slag kunnen gaan met dit spel. De game gaat over een paar maandjes voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank. Om deze titel te downloaden heb je 942 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Besiege is een bouwspel waarin je middeleeuwse belegeringsmachines opbouwt en daarmee forten en dorpjes verwoest. Uiteindelijk is het de bedoeling om op de meest creatieve manier elk Koninkrijk te veroveren. De game bezit onder andere over vier singleplayer-campagne-eilanden en drie sandbox-omgevingen en daarbij ondersteunt de Switch-versie ook nog het touchscreen van de console. Gaat het jou lukken om de beste machine des doods te creëren?