Delta: speel Nintendo-games op je iPad

Dankzij een nieuwe update kan het.

Oude Nintendo-games spelen? Niet iedereen heeft meer een oude NES of Nintendo 64 op zolder liggen, en dan komen emulators om de hoek kijken. Er zijn er genoeg om uit te kiezen, maar nu willen we het graag even hebben over Delta. Niet alleen richt deze emulator zich op iOS-apparaten, maar in een recente update is er bovendien ondersteuning voor iPads toegevoegd. Daarnaast kun je ook naadloos tussen beide apparaten wisselen als je de app op zowel een iPhone als iPad hebt staan.

Delta is een vrij recente emulator-app die op dit moment gratis te downloaden is op je iOS-apparaten. Hij laat je NES-, SNES-, N64-, Game Boy-, Game Boy Advance- en DS-games emuleren, dus dat belooft heel wat speelplezier. De update biedt verder onder andere verbeterde ondersteuning voor voor DS-games en de mogelijkheid om Dual Slot te gebruiken voor GBA-games. Ook het logo van Delta krijgt overigens een upgrade, maar dat is meer vanuit juridisch oogpunt. Adobe was namelijk niet zo blij met het oude logo, dat veel weghad van het logo van Photoshop.

Als het aan Delta ligt, blijft de compatibiliteit van de app niet beperkt tot iPhones en iPads. Ontwikkelaar Riley Testut heeft aangegeven aan ondersteuning voor Apple TV te werken, maar geeft verder geen tijdsbestek hiervoor aan.

Maak jij al gebruik van Delta? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen!