Drie Nieuwe gratis updates bij PowerWash Simulator

Ontdek het Aquarium van Muckingham en meer bezienswaardigheden.

Square Enix Collective en FuturLab vieren hun Washer-versary met drie nieuwe, gratis updates voor PowerWash Simulator op alle grote platforms. De eerste update, Muckingham Files Part 3, is nu beschikbaar en introduceert twee nieuwe waterlevels: het Aquarium en de Onderzeeër. Het Aquarium, een winnaar van de 2022 Community map-verkiezing, biedt een multi-room schoonmaakklus met unieke ecologische informatie en zwemmende visjes. De Onderzeeër, ook een community-winnaar, bevat details zoals tentakelvlekken en inktspetters, en een loopbrug voor betere toegang. Verken verschillende soorten verkenningsonderzeeërs en ontdek interessante details zoals grijparmen die het voertuig karakter geven.

Komende content gaat over het Cruise Schip: Sun Deck. Deze komt in de zomer van 2024, dus een grote schoonmaakklus die zomerse fun belooft! Ook komt er nog een derde update. Muckingham Files Part 4 met twee nieuwe jobs in het fictieve stadje Muckingham.

Welke plek ga jij eerst schoonmaken? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!