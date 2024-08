Faaast Pehnguin komt naar de Switch

Faaast Penguin is aangekondigd voor de Nintendo Switch. Ontwikkelaar Historia maakte de komst van deze race-game vandaag bekend. Een release is gepland voor september, al ontbreekt een exacte datum momenteel nog wel. Wél hebben we de eerste beelden van de game hieronder voor je.



Faaast Penguin is een gratis te spelen chaotisch multiplayer-racespel met ondersteuning voor lokale en online multiplayer. Je neemt het op tegen 50 vliegende pinguin-vrienden in een afdaling naar de finish. Dankzij cross-platform ondersteuning kunnen spelers op verschillende platformen tegen elkaar spelen. Tijdens je daling naar beneden kun je onder andere gebruik maken van boosts voor extra snelheid alsmede van items om je tegenstanders mee dwars te zitten. Bij de release zal de game al 16 banen bevatten, na de launch volgen ook nieuwe banen.

Kijk jij uit naar deze gratis multiplayer fun-racer? Laat het ons hieronder weten!