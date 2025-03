Ga op spokenjacht in The Fading of Nicole Wilson

Het is weer griezelen geblazen met een nieuwe horrorgame. Onlangs hebben Daedalic Entertainment en One-O-One hun nieuwe game The Fading of Nicole Wilson aangekondigd. Een release voor de Nintendo Switch is bevestigd, al is er nog geen releasedatum of zelfs release window bekend. Ze omschrijven de game als een ‘folk-horror adventure game’.

In The Fading of Nicole Wilson kruip je in de huid van Brit, een jongedame die op onderzoek uit gaat in het verlepte Timberline Hotel. Ze hoopt er beelden vast te leggen die haar beroemd maken. Met een zieke collega staat ze er echter alleen voor. Gedurende de game heb je telefonisch contact met haar, wat je echter niet veel gaat helpen wanneer je erachter komt dat er in het hotel veel meer aan de hand is dan je aanvankelijk dacht. Dan neemt alles een sinistere wending. De game neemt je mee door een onheilspellend verhaal met grote thema’s, vol met puzzels om op te lossen. Voor een extra creepy touch heeft de developer gekozen voor binaurale audio, die het allemaal net even wat angstaanjagender maakt. Je kent het principe misschien wel van games als Hellblade: Senua’s Sacrifice en The Impatient.

In de onderstaande trailer krijgen we alvast een uitgebreide eerste indruk van The Fading of Nicole Wilson: