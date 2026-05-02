Magical Blush aangekondigd voor Nintendo Switch

Gisteren hebben Dangen Entertainment en Alkacer Game Studio hun nieuwe game aangekondigd: Magical Blush. Hij komt zowel naar Nintendo Switch als Nintendo Switch 2, al is nog niet bekend wanneer. Op Steam staat dat de pc-release in het derde kwartaal van 2026 plaatsvindt, dus vermoedelijk duren de Switch-releases nog iets langer.

Magical Blush is een top-down 2D adventure game die snelle combat combineert met verkenning die doet denken aan Metroidvania-games. De naam verklapt het al een beetje, maar magie staat hier centraal. Elementenmagie vooral: water, vuur, lucht, aarde en spiritueel. Elk element heeft zijn voor- en nadelen, dus strategie en timing zijn cruciaal in dit avontuur. Met een groeiend arsenaal aan spreuken en andere magische trucs ontdek jij deze kleurrijke wereld en wees je vijanden en hindernissen de baas. Naarmate je meer abilities vrijspeelt, openen er paden voor je die eerder ontoegankelijk waren. Backtracken loont zich dus in deze game, want je ontdekt steeds iets nieuws.

De spiksplinternieuwe trailer laat ons alvast kennismaken met de gameplay: