Releasedatum voor Darwin’s Paradox! (Switch 2)

Afgelopen november leek het erop dat Darwin’s Paradox! niet meer naar de Switch maar naar de Switch 2 zou gaan komen. Terwijl in februari 2025 nog gesproken werd over een release op de Nintendo Switch. Een officiële onthulling van uitgever Konami en ontwikkelaar ZeDrimeTim bevestigt nu dat Darwin’s Paradox! op 2 april voor de Nintendo Switch 2 verschijnt. De titel gaat digitaal voor €24,99 via de Nintendo eShop te verkrijgen zijn. Hieronder vind je de nieuwe releasedatumtrailer. Ook lijkt er vanaf vandaag een demo beschikbaar te komen, al zijn de details over voor welk platform wat onduidelijk. Het zou gaan om een demo in Metal Gear Solid-stijl, die exclusieve tactische octopusactie bevat. Check de trailer hiervoor helemaal onderaan.

Waar gaat Darwin’s Paradox! over?

Deze titel is een platform-, avonturen- en puzzelspel in één. Darwin’s Paradox! belooft een groots avontuur te worden waarin je in de huid kruipt van Darwin. Deze jonge, charmante en vooral intelligente octopus wordt op een dag uit de oceaan gevist en gevangen genomen in een enorm mysterieus industrieel bedrijf. Hij ziet het natuurlijk niet zitten om zijn leven te spenderen tussen de bedreigende machines en vreemde opslagtanks. Daarom probeert Darwin met gevaar voor eigen leven terug te keren naar zijn thuisbasis en daar mag jij dit weekdier met drie harten bij helpen! Bekijk vooral ook onderstaande video’s om een goede indruk te krijgen van de game.

Releasedatumtrailer:

Demo-trailer: