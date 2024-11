Survival shooter Cosmorons aangekondigd voor de Switch

Blind Squirel Games een bedrijf dat vaak geassocieerd wordt met ports heeft vandaag de nieuwe IP Cosmorons aangekondigd. Dit project staat gepland om in 2025 te verschijnen voor de Switch. De game is aangekondigd middels een korte trailer die je hieronder kunt bekijken.

Cosmorons is een survival shooter die je zowel solo als samen in co-op kunt spelen. De game stuurt spelers op een intergalactisch avontuur in de ruimte als sentient robots genaamd Drudges. Deze Drudges veroveren de ruimte met bijzondere wapens in diverse dynamische omgevingen. Het spel is een hommage aan retro sci-fi en arcade shooters en biedt een unieke mix van zwaartekracht veranderende gameplay, slapstick comedy en een klassieke op polygonen geïnspireerde uitstraling. Als Drudge verken je planeet voor planeet het heelal. Ondertussen krijg je te maken met gevaarlijke vijanden en buitenaardse wapens. Je komt er al snel achter dat het heelal veel groter is dan je dacht.