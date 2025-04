Switch 2 editie van Breath of the Wild bevat geen DLC

Vorige week werden tijdens de Nintendo Direct de Switch 2-versies van BOTW en TOTK aangekondigd. Tijdens deze presentaties werd duidelijk dat beide games een HDR te spelen zijn en een verbeterde frame rate krijgen. Het was in het geval van Breath of the Wild echter nog niet duidelijk of de game de later verschenen DLC ook was inbegrepen in de game. IGN heeft Nintendo nu tijdens een interview gevraagd of de Champions Balled en de Expansion Pass DLC zijn inbegrepen in de Switch 2-versie van Breath of the Wild. Zij kregen hierop het volgende antwoord: “The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition does not include The Legend of Zelda: Breath of the Wild Expansion Pass DLC. That DLC is available as a separate purchase”. Zoals je leest zul je de DLC er dus los bij moeten kopen, mocht je dit nog niet hebben gedaan.

Mocht je BOTW inclusief de DLC al hebben en upgraden naar de Switch 2 versie, dan wordt de DLC gewoon overgezet. Je hoeft dan enkel te betalen voor de upgrade naar de Switch 2-versie. Indien je lid bent van Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket hoef je deze upgrade niet te kopen. Je kunt dan gratis upgraden naar de Switch 2-versie. Ben jij van plan om (opnieuw) aan de slag te gaan met breath of the Wild op de Switch 2? Laat het weten in de reacties!