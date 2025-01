The Legend of Zelda: Wind Waker toegevoegd aan Nintendo Music

Elke week sinds de release van Nintendo Music is er een nieuwe titel toegevoegd, behalve dan de week van de jaarwisseling. Afgelopen week ging het nog om Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble! met 40 tracks. Deze week is het tijd voorden Nintendo GameCube-klassieker. The Legend of Zelda: Wind Waker is namelijk toegevoegd aan Nintendo Music. Tracks uit deze game zijn vanaf nu te beluisteren in de app.

In totaal zijn er 133 nummers van Wind Waker toegevoegd, goed voor 3 uur en 40 minuten. Bovendien zijn er 69 daarvan verlengbaar, zodat je nog langer naar de heerlijke muziek kan luisteren.

Nintendo Music is een app voor smartapparaten. Voor Apple-apparaten is de app via deze link te downloaden en voor Android-apparaten via deze link. Naast dat je de app gedownload moet hebben, is een Nintendo Switch Online-abonnement benodigd.

Beluister nu de nummers van The Legend of Zelda: Wind Waker en deel jouw mening over Nintendo Music!