Two Point Museum is nu beschikbaar op de Nintendo Switch

Two Point Museum is nu uit op Nintendo Switch, en er is een nieuwe launchtrailer om het te vieren. Na Two Point Hospital en Two Point Campus is het nu tijd om je eigen museum te bouwen, helemaal in de grappige en charmante stijl van de serie.

Als curator bepaal jij alles. Je ontwerpt je museum, stuurt expedities uit om bijzondere voorwerpen te vinden en zet deze trots tentoon. Ondertussen moet je bezoekers blij houden, je personeel goed laten werken en zorgen dat nieuwsgierige kinderen en stiekeme dieven niet aan je waardevolle objecten komen. Je kunt je museum helemaal zelf inrichten, speciale rondleidingen maken en mooie exposities neerzetten. Hoe beter alles eruitziet, hoe meer bezoekers komen en hoe meer donaties je ontvangt. Two Point Museum is leuk, grappig en vol avontuur. Solo of samen met vrienden, het is tijd om je museum tot leven te brengen op Nintendo Switch!

