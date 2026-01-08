Moto Rush Reborn crosst naar Nintendo Switch

Vroemmmm! Hoor je dat? Dat is het geluid van Moto Rush Reborn, dat keihard naar Nintendo Switch aan het racen is. Ontwikkelaar Baltoro Games heeft bevestigd dat hun nieuwe titel ook naar Nintendo’s consoles komt. Op dit moment is er nog geen releasedatum bekend.

Kenners weten misschien wel dat dit niet de eerste Moto Rush-game is. Moto Rush Reborn is namelijk een soort-van-opvolger van Moto Rush GT, een game uit 2019. Reborn neemt de gameplay, de look en en het verhaal van die game en steekt het in een modern, kleurrijk jasje. De game plaatst je in het neonkleurige Neo-Tokyo, waar je een speciale motor vindt waar een demonische entiteit in huist. Na een bod dat je gewoonweg niet kunt weigeren, tackle jij met die motor de meest obstakelrijke parcoursen op een ongekende snelheid. In elk level (er zijn er 45) moet je drie doelen halen die je skills op de proef stellen, en die worden natuurlijk steeds moeilijker! Het verhaal wordt daarnaast verteld met prachtige, met de hand getekende mangapanelen.

De trailer biedt alvast een kleurrijke introductie van de game en geeft een voorproefje van de razendsnelle actie: