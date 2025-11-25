Switch & Switch 2 krijgen nieuwe update

Regelmatig brengt Nintendo systeemupdates uit voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Vandaag is versie 21.0.1 verschenen. De update brengt met name algemene verbeteringen met zich mee die de algehele stabiliteit ten goede komt. Wel zijn de twee volgende aanpassingen noemenswaardig.

Specifiek voor de Nintendo Switch 2 brengt de update de volgende verbetering met zich mee. Er wordt een probleem opgelost waarbij draadloze controllers of Bluetooth-audioapparaten soms niet konden verbinden nadat het systeem uit de slaapstand werd gehaald of de vliegtuigmodus werd uitgeschakeld. Na de update is dit probleem verholpen.

Ook is er een probleem opgelost waarbij foutcode 2011-0301 of foutcode 2168-0002 herhaaldelijk optrad op een Nintendo Switch bij het proberen van een systeemoverdracht via lokale communicatie van een Nintendo Switch-systeem naar een Nintendo Switch 2-systeem.

De nieuwe update is nu beschikbaar om te downloaden.









