The Hundred Line: Last Defense Academy krijgt launchtrailer

Eind vorig jaar werd bekend dat The Hundred Line: Last Defense Academy eind april naar Nintendo’s hybride console zou komen, op 24 april om precies te zijn. Inmiddels is de game dan ook verkrijgbaar op de Nintendo Switch en hieronder hebben we de bijbehorende launchtrailer voor je.

The Hundred Line: Last Defense Academy is een strategische RPG worden maar dan gecombineerd met visual novel-elementen. Je volgt het verhaal van scholier Takumi Sumino, die een normaal leven leidt in de Tokyo Residental Complex. Voor hij het weet bevindt Takumi zich in Last Defense Academy, een school in niemandsland, omringd door een muur van buitenaardse vlammen. Hij en 14 andere studenten zijn opgenomen in de Special Defense Unit, een team dat de school de komende 100 dagen veilig moet houden. Dat betekent volop gevechten waarin je de unieke specialistische vaardigheden van elke leerling gebruikt om het tij van de strijd in jouw voordeel te keren. Ook interessant: de game kent meer dan 100 mogelijke eindes, afhankelijk van de keuzes die jij maakt!