Ark Survival Ascended in ontwikkeling voor de Switch 2

De afgelopen paar jaar is Ark Survival Ascended al speelbaar in Early Access op pc, Xbox en PlayStation. Deze vernieuwde versie van Ark Survival Evolved maakt gebruik van Unreal Engine 5 en moet een compleet nieuwe ervaring voor de bekende game geven, en dan met alle content van het origineel. Nu blijkt echter dat de ontwikkelaar ook bezig is met een versie voor de Switch 2. Iets wat perfect lijkt voor gamers met alleen het Nintendo-platform, want het origineel op de Switch was namelijk een flink drama.

Volgens informatie van wccftech, die verkregen is uit een interview met de lead programmer, wordt er hard gewerkt aan de versie voor Switch 2. Zeker na de nieuwe versie van Unreal Enginge, versie 5.7, is de editie voor de Switch 2 een mogelijkheid geworden. Zo noemt hij dat de performance verbeteringen zo extreem waren dat het de enige manier is om de game naar de Switch 2 te brengen. Dit dan wel nog in combinatie met frame generation door middel van bijvoorbeeld DLSS.

Het interview noemt ook hoe hun doel is om het spel op de Switch 2 net zo te maken als op de Xbox Series S en dat het geheugen daar in elk geval al goed voor was. Het probleem lag echter bij de GPU, de boost met de nieuwe versie van Unreal is dus erg welkom. Zo willen ze inzetten op 1080p in handheld en 1440p in docked met een stabiele 30 fps. Volgens de ontwikkelaar waren ze al halverwege de gewenste resultaten en heeft de nieuwe Unreal daar nog eens 33 tot 40% performance bij gegooid. Nog niet voldoende dus, maar het maakt het wel waarschijnlijk dat de game daadwerkelijk naar de Switch 2 komt.

Als een bonus zorgt de switch naar Unreal 5.7 ook voor een boost voor alle andere platformen waar de game speelbaar op is.