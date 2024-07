EA Sports FC 25 komt naar de Switch

Voetbalfans opgelet!

Het is weer zo ver – de nieuwe EA Sports FC-game staat op het punt aangekondigd te worden: EA Sports FC 25. Veel details zijn er nog niet bekend, maar wel weten we dat ook dit deel naar de Switch komt.

Alles wat we tot nu toe van de game hebben gezien, is de cover van de Ultimate Edition. Nintendo of America plaatste deze onlangs op hun social media, wat ook meteen de reden is dat we weten dat de game op de Switch te spelen zal zijn. De volledige aankondiging volgt nog, maar laat gelukkig niet lang op zich wachten. Die vindt namelijk plaats op 17 juli – morgen dus. Er zal dan een onthullingstrailer uitkomen, die je te zijner tijd hieronder kunt kijken:

We kijken in ieder geval reikhalzend uit naar meer nieuws. Voor nu is het even afwachten wat er morgen bekend wordt gemaakt.