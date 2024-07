Pokémon Ruby en Sapphire hadden bijna anders geheten

Kleuren in plaats van edelstenen.

Pokémon Ruby en tegenhanger Sapphire zijn twee van de vele titels die niet meer weg te denken zijn uit de franchise. Nu, zo’n twintig jaar na hun oorspronkelijke release, komt naar buiten dat ze misschien wel heel anders hadden geheten! Recentelijk heeft Farore.GBA de code van beide games eens onder de loep genomen, en kwam tot een verrassende conclusie.

In plaats van Ruby en Sapphire kwamen – ruw vanuit het Japans vertaald – de namen ‘Indigo Version’ en ‘Crimson Version’ naar voren. Het lijkt er dus op dat het niet Nintendo’s eerste keuze was om voor de edelstenen te gaan. Wel sluiten deze conceptnamen beter aan bij de voorgaande trend om kleuren te gebruiken voor hun gametitels. Denk aan Blue, Red, en Yellow, bijvoorbeeld. Wanneer er werd besloten om over te stappen op de namen die we nu zo goed kennen, is verder niet bekend.

Indigo en Crimson – heeft op zich ook wel iets, toch? Had jij deze namen leuker gevonden of ben je toch blijer met de namen die we nu hebben? Laat het ons weten in de comments!