Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de derde week van november weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel: Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered, maar liefst 8,9 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel: Eggconsole Guardic MSX, maar 37 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered – 8.9GB

Crown Wars: The Black Prince – 5.8GB

Beyond Memories – Tale of the Lost Souls – 5.0GB

Atama – 2.9GB

Nine Sols – 2.7GB

Shinjuku Soumei – 2.6GB

2weistein in Asban – 2.5GB

Broken Reality – 1.8GB

Critter Cafe – 1.7GB

Find Love Or Die Trying – 1.5GB

Platform 8 – 1.1GB

Flight Attendant Simulator: Onboard Tasks – 813MB

Food Courier: Bike Adventure – 792MB

Loco Motive – 621MB

Jet Combat: Cats VS Dogs Military Simulator – 522MB

Eraser VS Ruler – 508MB

Shark Simulator: Ocean Predator Survival – 447MB

SCP-087 The Stairwell Horror – 447MB

Headhunters: Bang Bang – 403MB

Blackout: The Darkest Night – 277MB

Galaxy Kingdoms – 256MB

Monster Truck Arena: Battle Royale – 252MB

Glitch Hero – 247MB

Banana-Clicker – 242MB

Real Hentai 2 – 204MB

Crystal Breaker – 174MB

Car Mechanic Shop Simulator – 160MB

Tiny Cats – 158MB

Pet Clinic Simulator – 90MB

Glitch Blaster’s Waifu – 66MB

Furious Bikers – 62MB

Eggconsole Guardic MSX – 37MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!