[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 47

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Stray

Prijs in de Nintendo eShop: €27,99 – 19 november 2024

In Stray speel je een zwerfkat, die zijn weg moet vinden in een dystopische stad waar overal gevaar op de loer ligt. Je bent door een gat ver naar beneden gevallen en moet weer aan de oppervlakte zien te komen. Als klein katje in een grote wereld vol robotinwoners, lijkt alles behoorlijk intimiderend, en die sfeer lijkt goed te worden neergezet. Het lijkt erop dat ontwikkelaar Annapurna de spijker op zijn kop heeft geslagen bij het ontwerpen van het pluizige kattenbeest en hoe je ermee speelt. Het is meer dan alleen sluipen en klauteren, zo zul je als een echte kat ook genoeg spul van randjes kunnen af meppen. Alhoewel het geen lange game is, zijn de reviews van andere console versies zeer positief. ‘Kort maar krachtig’ laten we maar zeggen.

Super Bunny Man

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 21 november 2024

Super Bunny Man is een chaotische co-op physics-based platformer, waarin je een man speelt in een konijnenpak Deze man kan zich alleen op een zeer specifieke manier voortbewegen en je zult je best moeten doen om wortels te vinden, valkuilen te ontwijken en überhaupt het eind van het level te kunnen halen. Dit kan alleen, maar de game wordt des te beter als je een vriend overhaalt om je te helpen. De game bevat een uitgebreide Story Mode, met meer dan 50 levels die zowel solo als met vrienden in local en online gespeeld kunnen worden. Ook bevat het een Party Mode waarin spelers het tegen elkaar opnemen in verschillende mini-games.

Cook for Love

Prijs in de Nintendo eShop: €12,99 – 21 november 2024

Cook for Love is een gezellig kookspel waarin je het verhaal volgt van Clement, een jonge Franse jongen wiens leven op een dag op zijn kop stond. Hij bezocht namelijk het restaurant van Jean-Luc Chatillone, die hem zonder pardon aannam en hem besloot de recepten uit zijn kookboek te leren. Dus stroop je mouwen op en ga aan het werk terwijl je mentor bezig is delicatessen te koken voor mensen aan boord van de Orient Express. De game is van dezelfde makers van Tell Me Your Story, en net als deze game zal dit verhaal zich focussen op de carrière van “Opa Clement” voordat hij de chef werd wie we kennen.

Wat verder verschijnt in de week van 18 tot en met 24 november:

18 november – Bundle (Find Room 96, Santa’s Spot It, Highscore Anomaly shop, Highscore Anomaly Underground, Exit Station 7)

19 november – My Sims: Cozy Bundle (My Sims & My Sims Kingdom)

19 november – Touhou Spell Carnival

19 november – Touhou Spell Carnival – Deluxe Bundle

20 november – Galaxy Kingdoms

20 november – Amedama

20 november – Spellagis

21 november – Divine Dynamo Flamefrit

21 november – Jerry Anker and The Quest to get Love

21 november – Loco Motive

21 november – Zero to Dance Hero

21 november – Extreme City Delivery: Bike Ride Simulator

21 november – Shinjuku Soumei

21 november – Super Rolling Heroes Deluxe

21 november – Idle Devils

21 november – Time Walker: Dark World

21 november – Fridge Escape

21 november – Flight Attendant Simulator: Onboard Tasks

21 november – Car mechanic Shop Simulator

21 november – 911 Prey

21 november – Ichima-san

21 november – Hakkaku Doku

21 november – Eraser VS Ruler

21 november – EGG Console ‘Guardic’ MSX

21 november – Homecoming -Kitaku-

21 november – Servonauts

21 november – Project 13: Taxidermy Trails

21 november – Jet Combat: Cats VS Dogs Military Simulator

22 november – Find Love or Die Trying

22 november – Spirit Mancer

22 november – Spirit Mancer – Demon Hunter Edition

22 november – ARIDA: Backland’s Awakening

22 november – Tiny Cats

22 november – Racing Champions

22 november – Drawli

23 november – Banana Clicker

24 november – Steamboat rescue

