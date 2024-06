Nintendo World Championships: NES Edition krijgt overview trailer

Nintendo World Championships: NES Edition komt bijna naar de Switch!

De aankomende Switch-titel Nintendo World Championships: NES Edition heeft een gloednieuwe overview trailer ontvangen. De trailer is in het Japans, later zal er ongetwijfeld ook een Engelse en wellicht Nederlandse trailer verschijnen. De game verschijnt op 18 juli in de eShop en gelimiteerd als een fysieke versie. In onze uitgebreide preview lees je alvast onze eerste indrukken.

Bereid je voor om te strijden voor de beste scores in klassieke Nintendo-spellen. Want in Nintendo World Championships: NES Edition draait het allemaal om uitdagingen. In totaal zitten er meer dan 150 speedrun challenges in het spel verdeeld over 13 klassieke NES-games. Natuurlijk komen Mario, Zelda en Metroid voorbij, maar ook games als Excitebike, Donkey Kong, Kid Icarus en Kirby zijn van de partij.

Als speler zul je kleine uitdagingen krijgen die je zo snel mogelijk moet afronden zoals alle vijanden verslaan in een gebied, je zwaard ontvangen in Zelda, of de deur bereiken in Metroid. Dit alles kan alleen, lokaal met maximaal acht spelers of wanneer je Nintendo Switch Online hebt online. In de online modus kun je iedere week deelnemen aan vijf uitdagingen die steeds roteren voor een plekje op de wereldwijde ranklijsten.