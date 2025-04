WWE 2K en NBA 2K komen naar de Nintendo Switch 2

Tijdens de Nintendo Switch 2 presentatie van vandaag kwamen veel third-party titels voorbij, sommigen waarvan de aankondiging vooral dat was: een aankondiging. Zo is er bijvoorbeeld aangekondigd dat WWE 2K en NBA 2K beide naar de Nintendo Switch 2 komen, maar verdere informatie is er niet gegeven. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk wat de precieze plannen van 2K zijn voor de Nintendo Switch 2 versies, om welke games het precies gaat, en wanneer deze beschikbaar zullen zijn.

Toch is het een grote aankondiging. WWE 2K komt namelijk al een tijdje niet meer naar Nintendo consoles: de laatste keer dat WWE 2K verscheen was in 2017, met de WW 2K18 editie. Deze editie was daarnaast zwaar gedowngrade voor de Switch en is erg slecht ontvangen. De NBA 2K games zijn overigens nog altijd een graag geziene gast op de Nintendo Switch, waarvan de laatste, NBA 2K25, afgelopen jaar nog verscheen.

Het is dus nog even wachten op wat de plannen precies zijn, maar voor nu kun je hieronder in ieder geval de aankondiging bekijken.