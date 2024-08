Opmerkelijk: Everybody 1-2-Switch! was afgelopen week de best verkochte game in Australië

Everybody 1-2-Switch! verscheen in 2023 op Nintendo’s hybride console. De game werd niet ver voor de lancering officieel aangekondigd, maar al daarvoor bleek dat er bij Nintendo twijfels waren over de kwaliteit van de game. Ook reacties van testspelers zouden matig zijn geweest. Toch weten we dat de game inmiddels alweer even in de winkels ligt. En of je ‘m nu uiteindelijk leuk vindt of niet, het is tot nu toe niet bepaald een grote verkoophit voor de Nintendo Switch geworden. Ondanks dat we geen exacte verkoopcijfers hebben, haalt de titel bij lange na geen aantallen die andere grote titels op de console wél halen. Des te opvallender is het nieuws dat de game afgelopen week uit het niets de best verkochte game in Australië bleek te zijn.

We hebben het dan niet over de beste verkochte titel op alleen de Nintendo Switch, maar in zijn totaliteit voor alle platformen. De reden hiervan? Dat is nog steeds de grote vraag. Het gevolg van een grote actie of aanbieding zou logisch zijn, maar daarvan zijn geen aanwijzingen gevonden. Al met al dus een opvallende nummer 1 afgelopen week! De gehele top 10 van afgelopen week zie je hieronder: