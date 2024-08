[Review] Cat Quest III – Op avontuur in de Purribean

Cat Quest is inmiddels al een oude bekende van de Switch. Nadat in 2017 en 2019 de eerste twee delen uitkwamen, bleef het alleen even stil rond deze serie. Maar het wachten is gelukkig voorbij, want vanaf 8 augustus kan iedereen van deze schattige, casual piraten-RPG genieten! Deze keer mag je op zoek naar de legendarische Northern Star: een ster die wensen in vervulling kan laten gaan. Maar de beruchte Pi-rat King en zijn volgers hebben hier ook een oogje op en geven zich niet zomaar gewonnen. Wij mochten Cat Quest III alvast spelen: lees hier wat we van dit nieuwste deel vonden.

Cat Quest III is net als diens voorgangers een actie-RPG met een top-downperspectief die zich ditmaal afspeelt in de Purribean. Kennis van de voorgaande delen is niet nodig (maar wel leuk!). Je loopt en vaart met je kattenpersonage door de open wereld, die bezaaid is met dungeons, schatten en vijanden. Gelukkig zijn er ook een hoop vriendelijke dieren te vinden die de nodige sidequests voor je in de aanbieding hebben. Cat Quest III kun je alleen spelen, maar er is ook lokale co-op. Omdat het spel makkelijk te leren is en niet heel lang duurt, is het perfect om met een vriend of vriendin te spelen! En uiteraard zit ook dit deel tjokvol woordgrappen.

The pirate life for me!

De legende van de Northern Star is al oud. Lang geleden werd dit legendarische artefact gevonden door de zogeheten ‘Seekers’, die het voor zichzelf hielden. Maar jij, die vrolijke gele kat daarboven, hebt een bijzonder symbool achterop je hoofd. Dit symbool komt overeen met dat van de Seekers en betekent, met een klein beetje geluk, dat jij deze schat ook kunt vinden. Je wordt in deze zoektocht bijgestaan door het bijzondere blauwe wezentje Captain Cappey, dat je aanspoort op zoek te gaan. Maar er zijn meer kapers op de kust: de Pi-rat King en Captain Meowtallika hebben hun eigen redenen om dit wensenvervullende voorwerp te willen vinden.

Hoewel je dus in eerste instantie naar de Northern Star zoekt, is het makkelijk om afgeleid te raken. Net als zijn voorgangers heeft Cat Quest III namelijk een aantal leuke sidequests, puzzeltjes en verborgen schatten over de wereld verspreid. Door de kaart te raadplegen kun je gemakkelijk zien op welke eilandgroepen je nog schatkisten te vinden hebt. Als je een meer fysieke uitdaging zoekt, kun je ook gaan premiejagen: de plaatselijke melkbar betaalt goed uit.

Een build voor iedereen

Een echte piraat gaat natuurlijk niet onbewapend op avontuur. Je hebt dan ook keuze uit een heleboel voorwerpen om je uitrusting precies zo te maken als jij het wilt. Tijdens het avonturieren kun je hoofddeksels, outfits, zwaarden of schilden, pistolen of staffen, spreuken en verschillende soorten accessoires vinden. Vrijwel alle stukken uitrusting hebben een speciaal effect: dan doe je bijvoorbeeld meer schade, laden je pistolen sneller of kun je verder wegrollen bij het ontwijken. Elk voorwerp heeft ook een eigen level. Dit kun je verbeteren door naar de lokale smid te gaan of hetzelfde voorwerp nogmaals te vinden: de levels worden dan bij elkaar opgeteld. Je kunt veel variëren met je uitrusting, en dit zorgt ook voor veel verschillende mogelijke speelstijlen. Lekker variëren dus!

Wat het vechten zelf betreft: je mag zowel een wapen/schild als een staf/pistool bij je dragen. Zo kun je lekker van een afstandje schieten totdat je munitie op is en terwijl je herlaadt met een zwaard aanvallen. Daarnaast kun je nog twee spreuken gebruiken. Ook spreuken moeten even opladen wanneer je ze hebt gebruikt en dit doe je door aan te vallen. Je bent dus telkens aan het wisselen tussen de verschillende vechtstijlen, wat lekker dynamisch voelt. Verder kun je nog wegrollen om aanvallen van vijanden te ontwijken, geen overbodige luxe. En naast je eigen wapens heb je ook een eigen schip! Ook voor dit schip kun je verschillende upgrades vinden om zo je vuurkracht te verhogen. Deze zeegevechten zijn een leuke toevoeging aan het geheel, al voelen ze minder vloeiend dan het ‘gewone’ vechten.

Ontspannen op de Purribean

De stijl van Cat Quest III is net zoals zijn voorgangers vrolijk en cartoony. Je ziet in de omgeving wel vaak dezelfde elementen terugkomen, vooral in de dungeons, maar dat vond ik eigenlijk niet zo storend. De sidequests maken de wereld namelijk levendig genoeg. Ook neemt dit deel zichzelf wederom niet zo serieus, waardoor het volgepropt zit met woordgrappen. Dit houdt het geheel lekker luchtig. Wat daar ook aan bijdraagt is de speelduur: Cat Quest III is geen lang spel. Ik heb dit spel met mijn vriend gespeeld, en na twee avonden waren we wel door de hoofdmoot heen. Maar ook dit vind ik juist wel een plusje. Soms wil je gewoon een lekkere casual game spelen zonder een gigantische tijdsinvestering te moeten doen. En ook als je het spel hebt uitgespeeld, kun je daarna op je eigen tempo nog bezig met de sidequests of premiejachten die je was vergeten (of waar je nog niet sterk genoeg voor was!).

Het is natuurlijk afhankelijk van hoeveel sidequests je doet en wat voor uitrusting je aandoet, maar Cat Quest III is geen bijzonder uitdagend spel. Op het begin waren er wel vijanden die ik vermeed totdat mijn level hoger was, maar ik begon snel op mijn omgeving in te lopen. Op zich vind ik ook dit wel passen bij een ontspannen RPG, maar vooral op het einde maken belangrijke gevechten hierdoor toch minder indruk. Ik had het gevoel dat ik onbedoeld te veel geleveld had of per ongeluk een te sterke uitrusting bij elkaar had gezocht. Gelukkig is er ook een new game+ die je nog kan uitproberen.