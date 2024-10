[Preview] Truer than You – Rin for hire

Truer than You – Rin for hire

Visual novels zijn een prachtig bewijs van de manier waarop games met traditionele media kunnen samenwerken. In deze interactieve boeken (uitzonderingen daargelaten) beïnvloed je namelijk zelf de loop van het verhaal door keuzes te maken over wat bijvoorbeeld de hoofdpersoon doet of zegt. Wat mij betreft een fantastische vondst. Ik was daarom laaiend enthousiast toen visual novel Truer than You op onze gamescom-planning verscheen. In deze game volg je Rin, een non-binaire 27-jarige die net begint aan een bijzondere nieuwe baan. Lees wat we ervan vonden in onze Truer than You-preview!

Verhaal

Rin is net verhuisd naar de grote stad en heeft tegelijkertijd een nieuwe baan bij Truer than You. Een vrij ongebruikelijke baan: je kan Rin namelijk inhuren om een rol voor je te spelen. Real-life acteerwerk! Klanten kunnen je per telefoon benaderen voor opdrachten en jij kunt zelf bepalen of je ze aanneemt. Het is dus erg laagdrempelig, maar Truer than You hanteert wel een harde regel. Het is medewerkers niet toegestaan om buiten hun werk om relaties aan te gaan met hun klanten. Maar hoe goed kun je werk en privé blijven scheiden met een baan als deze?

Ik vond de setting van deze visual novel ontzettend leuk. Een van de makers vertelde dat de inspiratie afkomstig was van een nieuwsitem over vergelijkbare bedrijven in Japan waar je personen kan inhuren om bijvoorbeeld familie of vrienden te spelen. In de game kwam de mogelijke variatie snel naar voren. Tijdens de Truer than You-preview kreeg ik verschillende uitnodigingen voor opdrachten, waarvan ik er twee heb geaccepteerd. In de eerste instantie werd ik ingehuurd door iemand die wilde dat ik haar date speelde om een grap uit te halen met haar vrienden, en daarna werd ik op date gevraagd door een vrouw die haar vreemdgaande man jaloers wilde maken. Interessante achtergronden voor een verhaal, met uiteraard veel keuzemogelijkheden!

Gameplay

Eén van de uitgangspunten in Truer than You is dat geen keuzes maken ook een keuze is. Vaak krijg je bij visual novels een keuzemoment: je gaat links óf rechts, je zegt a,b óf c … In Truer than You was dit anders vormgegeven. Stel voor dat je in gesprek bent met iemand en deze persoon iets interessants zegt. Er verschijnen dan een of meerdere tekstballonetjes in beeld met mogelijke reacties. Je hoeft geen van deze reacties aan te klikken: je kunt dan ook gewoon het gesprek verder laten lopen. En wanneer het gesprek verdergaat, kunnen er nieuwe reacties bijkomen, of oude mogelijkheden juist verdwijnen. Deze laatste zie je vervagen, zodat je weet dat je die straks niet meer zou kunnen gebruiken.

Ik vond dit idee met de variabele reacties ontzettend leuk. Het maakte me veel kritischer over wat ik zou zeggen. Meestal word je in visual novels gedwongen iets te zeggen, maar dat je een gesprek ook wat kon laten voortkabbelen in plaats van meteen ergens op in te springen, liet het natuurlijker aanvoelen. Ik kijk er ook naar uit om uitgebreider met dit concept te experimenteren. In de volledige game zullen er drie personages zijn waar je je band mee uit kan diepen en wiens achtergrondverhalen je te horen kunt krijgen. En daarnaast zijn er afhankelijk van jouw keuzes verschillende eindes te ontdekken.

Conclusie

Ik ben erg benieuwd naar de manier waarop het verhaal in Truer than You zich zal ontwikkelen. Hoe lang zal het worden? Hoeveel verschillende banen zal je kunnen oppakken? En wat gebeurt er als je toch niet helemaal naar de gedragsregels van Truer than You handelt? Dat zijn zaken die je niet in een preview kunt ervaren. Maar wel dat Rin een sympathiek hoofdpersonage lijkt en dat het keuzesysteem een goede afwisseling vormt! Wanneer de game verschijnt in 2025, hoop ik jullie dan ook een review te kunnen geven.

Wil je zien wat we nog meer op gamescom 2024 hebben gespeeld? Klik dan hier.