Chicken Police: Into the HIVE! aangekondigd voor de Switch

Chicken Police: Into the Hive komt naar de Nintendo Switch. Dat heeft ontwikkelaar The Wild Gentlemen laten weten. Deze ‘point-and-cluck’ film-noir detective game is een vervolg op Chicken Police: Paint it Red, welke in 2020 op de Switch verscheen. Wanneer de game nar Nintendo’s hybride console komt is nog niet bekend, wel dat het niet veel later dan de PC release zal zijn. De PC release staat namelijk gepland op 7 november. Voor iedereen die geïnteresseerd is in dit interessante vervolg kun je hieronder alvast een trailer bekijken.

In Chicken Police: Into the Hive volg je wederom het verhaal van Sonny Featherland en Marty MacChicken. Deze twee detectives steken al snel hun neus (of in dit geval, snavel) in zaakjes waar deze niet thuishoren, al staat er dit keer meer op het spel dan alleen wat blauwe plekken. Reis mee met deze twee veteranen van de Chicken Police tijdens deze aangrijpbare zaak in Clawville, een stad waar vele verschillende dieren met elkaar samenleven. Tenminste, dat is het uitgangspunt. De geforceerde leefomstandigheden van insecten in ’the Hive’ zeggen namelijk heel wat anders…

Verken de ruige straten van Clawville en ondervraag meer dan 30 personages in 35+ locaties. Zorg ervoor dat je je kop erbij houd en rpik door die leugens heen om achter de waarheid te komen. Want niet vergeten: Iedereen heeft wel wat te verbergen, en als iets te mooi lijkt om waar te zijn is dat het waarschijnlijk ook.