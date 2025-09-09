Soundtrack Golden Sun: The Lost Age toegevoegd aan Nintendo Music

Het is dinsdagochtend en dus weer tijd voor nieuwe muziek. Deze week is de soundtrack van Golden Sun: The Lost Age aan Nintendo Music toegevoegd. Een game uit het begin van deze eeuw. Golden Sun: The Lost Age verscheen namelijk in 2003 voor de Game Boy Advance (GBA). Het was de tweede game uit de serie die ontwikkeld is door Camelot Software Planning. Heb jij deze RPG gespeeld? Dan vind je het vast leuk om de muziek te beluisteren. In de app staat het album met 94 nummers voor je klaar. Goed voor zo’n 3,5 uur luisterplezier.

De playlist is zoals gezegd per direct beschikbaar en kan je hier beluisteren op een smartapparaat die de app geïnstalleerd heeft staan. Om gebruik te maken van Nintendo Music heb je een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.