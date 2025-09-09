[Preview] Little Nightmares III – nieuwe demo was wat ik nodig had

Little Nightmares is een populaire franchise van Bandai Namco, vorig jaar konden we de game al even proberen op de beursvloer. Dit jaar was er echter een gloednieuwe demo van de game. Waar vorig jaar het al eerder onthulde gedeelte met een megababy te spelen was, gaan we nu naar een bijzonder circus.

De demo die ik kon spelen speelde zich af in een donker en carnaval, The Carnevale. De locatie geeft vanaf het moment dat de demo begint meteen een creepy gevoel. The Herd, de bad guys in dit spel, zijn in groten getale aanwezig terwijl er van wat jij kunt zien niet heel veel bijzonders aan de hand is. Helaas voor jou betekent dat dus wel dat je voorzichtig te werk moet gaan om niet gespot te worden, want dan komen ze direct op je af.

Net als de vorige demo was de duister om de grimmige sfeer over te brengen. Het kleurgebruik is beperkt met vooral bruin tinten, met hier en daar een beetje kleur zoals op de tenten en wat voorwerpen. Hoewel het erg bij de stijl van de games past had ik voor locatie als dit toch net iets meer diversiteit aan kleuren verwacht. Niet dat het heel vrolijk moet zijn, maar wel dat het duidelijk een andere plek is dan de woestijn van de vorige demo.

Gelukkig wat meer variatie

Qua kern is het spel niet veranderd. Er zijn twee speelbare personages die samen moeten werken om puzzels op te lossen en verder te komen in de wereld. Niet alleen omdat ze klein zijn en niet veel alleen kunnen bereiken. Nee, ze hebben ook nog eens unieke krachten. Zo heeft de ene een pijl-en-boog en de ander kan er goed op los slaan met gereedschap. Net als in de vorige demo kon niet wisselen tussen personages, maar het was wel mogelijk de ander (in de demo CPU gestuurd) te roepen. Die kwam dan het benodigde werk uitvoeren. Het is dus echt nodig om goed te kijken wat zich in het gedeelte van het spel bevindt en wie dat moet oplossen. Ook na een tweede sessie blijft het een gemiste kans dat multiplayer voor dit spel alleen via online kan.

De puzzels die je moet oplossen vond ik in de vorige demo eigenlijk net te makkelijk. Het was iets te duidelijk wat je moest doen namelijk. Mits je dus goed op je omgeving lette. Zo moest je bij één puzzel een stuk omlopen om een energiebron te vinden. Wanneer je die gebruikte, kon je weer een radio bedienen. Bij de radio moest je weer goed opletten dat je de juiste frequentie te pakken had om zo een lamp te activeren. Het had een wat hogere moeilijkheid dan eerdere puzzels, maar nog steeds eigenlijk te makkelijk, zeker aangezien de game voor 16+ is.

Ik blijf er bij dat de game qua belichting wat meer geoptimaliseerd mag worden, al was het minder erg dan vorig jaar. Of het nu door de instelling van de tv, de game of gewoon de build kwam. Op dit moment zijn er plekken te donker zonder reden en dat is zonde.

Voorlopige conclusie

Little Nightmares III voelt anders dan zijn voorgangers. Niet op een slechte manier, dat zeker niet. Supermassive games is bezig iets goeds neer te zetten. Tenminste, als ik het op de demo baseer. De atmosfeer van het spel is echt top notch en de puzzels zijn nog steeds redelijk makkelijk, maar ik zie al wat meer diepgang in de puzzels. Ik hoop enorm dat Supermassive dit door weet te zetten, aangezien dit normaal niet hun specialiteit is. Op 10 oktober moet de game verschijnen dus het eindoordeel zal dan moeten volgen.