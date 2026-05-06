Alien: Rogue Incursion Evolved Edition krijgt fysieke release

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition verscheen onlangs in de eShop op de Nintendo Switch 2. Tot nu toe is de game alleen digitaal verkrijgbaar, maar daar zal verandering in gaan komen. Limited Run Games zal namelijk een fysieke versie van Alien: Rogue Incursion Evolved Edition uitbrengen. Hoe deze fysieke versie eruit ziet, kun je op bovenstaande afbeelding bewonderen. Er zullen twee verschillende versies verschijnen: een normale fysieke editie en een steel-book editie. Vanaf 8 mei gaan de pre-orders open en die kun je hier bestellen.

In dit angstaanjagende eerste deel van een tweedelige sage die zich afspeelt tussen de films Alien en Aliens, kruip je in de huid van de rebelse Zula Hendricks. Zij wordt eropuit gestuurd om een ​​noodoproep op de afgelegen planeet Purdan te onderzoeken. Daar ontdekt ze een geheime Weyland-Yutani-basis die wordt overspoeld door dodelijke Xenomorphs. Deze Xenomorphs besluipen, jagen en vallen bij elke gelegenheid aan. Ben je opgewassen tegen hun wreedheid en onvoorspelbaarheid? Geholpen door je synth-metgezel Davis 01, vecht je met je wapens, vaardigheden en pure vastberadenheid tegen deze dodelijke Xenomorph-invasie.